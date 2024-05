Vier Kinder und Seniorin bei Busunfall leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus sind in Oberfranken fünf Menschen leicht verletzt worden - darunter vier Kinder.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach prallte am Nachmittag eine 82 Jahre alte Autofahrerin in Stegaurach (Landkreis Bamberg) beim Einbiegen aus einer Seitenstraße auf die Bundesstraße gegen den Bus. Darin befanden sich neben dem Fahrer zwölf Fahrgäste im Alter zwischen 12 und 23 Jahren. Vier Kinder wurden leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Autofahrerin wurde in eine Klinik gebracht.

(dpa)