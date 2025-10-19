Mehr als 80.000 Euro bei Einbruch in Touristenbüro gestohlen

Bei einem Einbruch in einem Touristenbüro im Landkreis Bayreuth sind mehr als 80.000 Euro Bargeld gestohlen worden. Zeugen hätten am Samstag eine eingeschlagene Scheibe der «Tourist Information» in Warmensteinach gemeldet, teilte die Polizei mit.

Bei der Spurensicherung fanden die Ermittler demnach am Sonntag heraus, dass die bislang unbekannten Täter Geld aus einem Automaten in dem Gebäude gestohlen hatten. Der Einbruch soll den Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag passiert sein. In der Nähe des Tatorts hätten Polizisten zudem Feuerlöscher aus dem Touristenbüro gefunden. Die Polizei suchte nach Zeugen.