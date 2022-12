Sieben Menschen erleiden Kohlenmonoxidvergiftung

In Speichersdorf im Landkreis Bayreuth haben sieben Menschen in einem Mehrfamilienhaus eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.

Unter ihnen waren mehrere Kinder und auch ein Feuerwehrmann, wie das Bayerische Rote Kreuz in Bayreuth am Freitagabend mitteilte. Insgesamt seien fünf Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses im Alter zwischen drei und dreißig Jahren in zwei Krankenhäuser gebracht worden. "Es hätten schlimmer ausgehen können", sagte ein BRK-Sprecher. Woher das Gas kam, war zunächst unklar; die Polizei ermittele.

(dpa)