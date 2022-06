Verkehrsunfall in Bischofswiesen: Mutmaßlicher Wolf überfahren

Auf der Bundesstraße 20 erfasste ein junger Mann mit seinem Auto ein Tier – vermutlich handelt es sich um einen Wolf. Dieser war auf die Fahrbahn gesprungen.

Am frühen Sonntagmorgen ist es am Eisenrichter Berg in Bischofswiesen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wolf getötet wurde. Ein 18-jähriger Mann aus Berchtesgaden fuhr nach Angaben des Polizeipräsidium Oberbayern Süd gegen 2.25 Uhr auf der Bundesstraße 20 von Bad Reichenhall kommend in Richtung Bischofswiesen. Kurz nach einer Kuppe sprang ein Tier auf die Fahrbahn, wurde vom Wagen erfasst und tödlich verletzt.

Bei dem getöteten Tier handelt es sich nach ersten Erkenntnissen eines hinzugezogenen Jägers um einen Wolf. Das Tier wird nun weiterhin von den zuständigen Fachbehörden untersucht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

