Landwirt von Pferden samt Gerät überrannt: Schwer verletzt

Ein Mann ist von zwei Pferden mit angespanntem landwirtschaftlichem Gerät überrannt und dadurch schwer verletzt worden.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Mittwoch hatten die Kaltblüter aus unbekannten Gründen gescheut und waren losgelaufen, als der 57-jährige Landwirt am Dienstag in Hohenwarth (Landkreis Cham) eine Wiesenegge an die Tiere hängte. Das ist ein Bodenbearbeitungsgerät mit Zinken, dass unter anderem für die Verteilung von Dünger oder das Einebnen von Erde zum Einsatz kommt.

Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Tiere blieben unverletzt, wie es weiter hieß.

(dpa)