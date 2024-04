Mann bei Waldarbeiten in der Oberpfalz getötet

Ein Mann ist bei Waldarbeiten in der Oberpfalz getötet worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann bergab von seinem eigenen Traktor überrollt worden sein, teilte die Polizei am Samstag mit. Das beschädigte Fahrzeug befand sich am Freitagabend neben der Leiche des Mannes mit noch laufendem Motor in einem Forst bei Traitsching (Landkreis Cham). Angehörige sollen den leblosen 79-Jährigen gefunden haben. Er habe den ganzen Freitag alleine im Wald gearbeitet. Hinweise auf andere Beteiligte gibt es derzeit nicht.

(dpa)