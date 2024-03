Pöbelnder Saunagast soll Polizisten verletzt haben

Ein Mann soll in einer Sauna Gäste angepöbelt und zwei Polizisten verletzt haben.

Der 57-Jährige habe den Saunabereich im Schwimmbad Aqacur in Bad Kötzting (Landkreis Cham) nicht verlassen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Hinzugerufene Polizisten habe der Mann bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag wüst beleidigt und sich dagegen gewehrt, ins Freie gebracht zu werden. Den Angaben zufolge schlug der 57-Jährige nach den Beamten und verletzte dabei zwei von ihnen. Ein Polizist sei nicht mehr dienstfähig gewesen, hieß es.

Der Mann wurde laut Polizei festgenommen und kam aufgrund eines wohl psychischen Ausnahmezustandes und seines hohen Alkoholisierungsgrades in eine psychiatrische Einrichtung. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, hieß es weiter.

(dpa)