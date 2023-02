Haftbefehl nach dreifacher Brandstiftung

Dreimal hat ein zunächst unbekannter Mann in Ebersdorf (Landkreis Coburg) im vergangenen Jahr Feuer gelegt.

Nun erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg am Freitag mitteilten. Der Mann soll im Mai einen Reisigbesen in einer Garage und im Dezember eine Türklingel an einem Wohnhaus angezündet haben. Außerdem soll er im Keller eines Hauses Feuer gelegt haben. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Insgesamt sei ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden.

(dpa)