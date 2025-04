Peilsender führt Polizei zu mehreren gestohlenen Kinderwagen

Mit Hilfe eines Peilsenders an einem gestohlenen Kinderwagen haben Polizisten in zwei Mehrfamilienhäusern in Karlsfeld bei München mehrere ebenfalls gestohlene Kinderwagen, -sitze und -zubehör gefunden. Eine 24-Jährige und ihr 51-jähriger Lebensgefährte sollen die Gegenstände - über 60 Stück im Wert von mehreren Hundert Euro - entwendet und verkauft haben, wie die Polizei mitteilte.

Ein Mann hatte den Angaben zufolge am vergangenen Donnerstag bei der Dachauer Polizei den Diebstahl seines Kinderwagens angezeigt. Das Signal des am Wagen angebrachten Peilsenders führte die Polizisten demnach zu einem Kellerabteil der 24 Jahre alten Untermieterin. Bei anschließenden Durchsuchungen des Abteils, eines weiteren Kellerabteils und ihrer Wohnung in einem anderen Haus seien die gestohlenen Sachen beschlagnahmt worden. Die Beamten hätten zudem die Handys der zwei Beschuldigten sichergestellt. Gegen die beiden werde nun wegen Diebstahls und Hehlerei ermittelt.