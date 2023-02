Mann mit zwei Kilogramm Ecstasy in Niederbayern verhaftet

Weil er rund zwei Kilogramm Ecstasy bei sich gehabt haben soll, ist ein Mann im niederbayerischen Landkreis Deggendorf verhaftet worden.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag entdeckten Schleierfahnder die Drogen bei dem Mann, als sie auf dem Parkplatz Offenberg an der Autobahn 3 einen Linienbus kontrollierten. Auch bei einem weiteren Fahrgast fanden die Beamten Rauschmittel, heißt es weiter.

Der 37-Jährige soll die rund zwei Kilogramm Ecstasy in einer Umhängetasche bei sich gehabt haben. Die Beamten nahmen den Mann fest. Laut Polizei erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des Schmuggels von Ecstasy. Nachdem er am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde, sitzt der Mann nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Bei einem 25-Jährigen fanden die Ermittler den Angaben zufolge außerdem rund 40 Gramm Marihuana, halluzinogene Pilze und Haschisch-Öl. Er konnte seine Reise nach Österreich nach den polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

(dpa)