Raclette-Grill angeschaltet und eingeschlafen: Frau verletzt

Nach der Silvesterfeier noch mal den Raclette-Grill anschalten - diese Idee hat eine junge Frau in Niederbayern am Neujahrstag ins Krankenhaus gebracht.

Die 19-Jährige habe das Gerät in ihrer Wohnung in Winzer (Landkreis Deggendorf) eingeschaltet und sei danach eingeschlafen, teilte die Polizei am Montag mit. Durch den Grill sei die komplette Wohnung verraucht worden, die 19-Jährige habe das Bewusstsein verloren.

Hilfe bekam die junge Frau erst durch ihre Mutter, die sie besuchen wollte. Diese rief die Feuerwehr, die den Stecker des rauchenden Raclette-Grills zog. Die 19-Jährige wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, laut Polizei aber "nicht ernster verletzt".

(dpa)