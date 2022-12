Zehnjähriger von Auto erfasst: Schwer verletzt

Ein Zehnjähriger ist im Landkreis Deggendorf von einem betrunkenen Autofahrer erfasst und schwer verletzt worden.

Polizeiaussagen vom Samstag zufolge war der Junge zusammen mit einem Zwölfjährigen mit dem Fahrrad in Stephansposching unterwegs. Der 49-Jährige sei am Freitag in die gleiche Richtung gefahren und erfasste dabei den Zehnjährigen mit dem Auto von hinten. Dieser flog daraufhin über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe. Der Zehnjährige kam in ein Krankenhaus. Dem 49-Jährigen wurde Blut entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

(dpa)