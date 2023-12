Autofahrerin steht bei Kölburg plötzlich im Wasser

Regenfälle und Tauwetter sorgen in Bayern für Unannehmlichkeiten. Eine Frau musste im Landkreis Donau-Ries von der Feuerwehr gerettet werden.

Der Sonntagmorgen brachte für eine Autofahrerin einen Schreckmoment mit sich: Die 52-Jährige war mit ihrem Pkw gegen 6.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Kölburg Richtung Itzing im Landkreis Donau-Ries unterwegs. Am Beginn eines Waldstücks geriet sie in der Dunkelheit in Hochwasser. Nach Informationen der Polizei stand die Frau nach einer starken Bremsung und Aquaplaning schließlich mit dem Auto tief im Wasser.

Freiweillige Feuerwehr Kölburg befreit Autofahrerin aus überfluteter Straße

Die Polizei sprach von einem Pegelstand von 70 bis 80cm an der Unfallstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Kölburg und ein Abschleppdienst bargen das Fahrzeug und schleppten es ab. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. (AZ)