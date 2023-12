Frau wollte fremde Katze behalten: Anzeige

Eine Frau aus Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) soll einen fremden Kater aus der Nachbarschaft zwar in ihre Wohnung lassen, aber dann nicht mehr heraus.

Jetzt erwartet sie eine Anzeige wegen Unterschlagung, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die 38 Jahre alte Besitzerin des Katers hatte den Freigänger bereits mehrere Tage lang gesucht und Vermisstenanzeigen aufgehängt, als sie ihn in einem Fenster in der Nachbarschaft sitzen sah. Daraufhin klingelte die Frau an dem Haus, woraufhin die 57 Jahre alte Bewohnerin nur auf gutes Zureden hin den Kater wieder freiließ. Weil dies einige Tage zuvor schon einmal passiert war, wurde die Frau nun wegen Unterschlagung angezeigt.

(dpa)