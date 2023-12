Hundefutter und Socken: Ladendiebstahl in Höhe von 1300 Euro

Eine Frau hat aus einem Laden in Schwaben Waren im Wert von 1300 Euro gestohlen.

Darunter befanden sich unter anderem Hundefutter, Pflanzen und Socken, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 51-Jährige soll ihren vollen Einkaufswagen am Montagabend in Rain (Landkreis Donau-Ries) aus dem Laden geschoben haben. Beim Einladen in ihr Auto wurde sie von Mitarbeitern aufgehalten, denen sie im Laden aufgefallen war. Gegenüber der Polizei gab die Frau den Diebstahl zu.

