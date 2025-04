Motorradfahrer würgt Naturschützer

Ein Motorradfahrer ist mit seiner Maschine unerlaubt durch ein Naturschutzgebiet in Oberbayern gefahren und hat einen Naturschützer angegriffen. Dieser hatte den Fahrer und seinen Begleiter auf ihr Verhalten im Gebiet bei Bruck (Landkreis Ebersberg) angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei einer der beiden aggressiv und handgreiflich geworden.

Erst als die Frau des Angegriffenen zur Hilfe kam, sei der Unbekannte geflüchtet. Der Naturschützer habe eine Verletzung am Auge erlitten, hieß es. Die beiden Motorradfahrer waren den Angaben zufolge am Samstag mit Motocross-Bikes in dem Naturschutzgebiet unterwegs.

Sie fuhren laut einem Polizeisprecher zum Teil abseits der Wege. Aber auch auf den Wegen sei das Fahren in dem Gebiet verboten, so der Sprecher. An ihren Maschinen waren demnach keine Nummernschilder angebracht.