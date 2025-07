Junge Frau vermutlich durch Nadelstich verletzt

Eine Frau ist bei einem Fest im Landkreis Eichstätt vermutlich durch einen Nadelstich verletzt worden. Weil sie daraufhin Kopfschmerzen bekam, wurde sie vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler riefen mögliche weitere Verletzte dazu auf, sich zu melden.

Den Angaben zufolge war die 22-Jährige mit Freundinnen am Freitag auf dem Bürgerfest in Kösching, als sie plötzlich einen nadelähnlichen Stich spürte. An der Einstichstelle sei eine Rötung erkennbar gewesen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittele zu dem Vorfall. Dabei werde auch berücksichtigt, dass es diese Art von Angriffen immer wieder gebe, sagte ein Polizeisprecher.

Ähnliche Vorfälle in Frankreich

Zuletzt hatte es in Frankreich eine Serie von Spritzenattacken auf Frauen gegeben. Nach der Fête de la Musique im Juni hatten sich 145 Frauen im ganzen Land gemeldet, die mit Spritzen oder Nadeln gestochen wurden. Zunächst blieb unklar, ob die Frauen einfach nur gestochen wurden oder ob sich Drogen oder andere Substanzen in den Nadeln befanden.