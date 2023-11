Landkreis Erding

15:31 Uhr

Arbeiter gerät in Müllabfuhr-Fahrzeug und stirbt

Ein Müllmann ist am Montag in Oberbayern in den Innenraum des Müllabfuhr-Fahrzeugs geraten und gestorben.

Der 49-Jährige sei beim Leeren von Mülltonnen in Walpertskirchen (Landkreis Erding) in den Pressraum geraten, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte hätten den Arbeiter etwa 40 Minuten später nur noch tot bergen können. Die Ursache für den Vorfall blieb zunächst unklar. Die Kripo Erding ermittelte und suchte nach Zeugen. (dpa)

