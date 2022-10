Verletzte bei Crash auf Motorcross-Strecke

Während eines Rennens im oberfränkischen Wiesenttal (Landkreis Forchheim) ist ein 58-jähriger Mitarbeiter auf eine Motorcross-Strecke getreten und mit einem Teilnehmer zusammengestoßen.

Mit schweren Verletzungen am Kopf kamen er und der 26-jährige Fahrer am Samstag mit einem Hubschrauber in Krankenhäuser, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die genaue Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar. Streckenposten stehen auf der Rennstrecke, um mögliche Betretungen zu verhindern, erklärte ein Polizeisprecher.

(dpa)