Männer sollen 14-Jährige festgehalten und angefasst haben

Eine 14-Jährige soll auf dem Nachhauseweg von drei Männern verfolgt und sexuell angegangen worden sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, wie sie mitteilte.

Den Angaben der Schülerin zufolge war sie am Dienstag mit der S-Bahn in Richtung München unterwegs. Die drei bislang unbekannten Männer hätten sie bereits während der Fahrt beobachtet, und seien ihr gefolgt, als sie in Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) ausstieg. Die Täter hätten die 14-Jährige gegen ihren Willen festgehalten und abwechselnd im Intimbereich angefasst, bis sie sich losreißen und flüchten konnte. Die Ermittlungen laufen.