Tödlicher Unfall bei Olching – war es Absicht? Autofahrer in Haft

Tödlicher Unfall oder Tötungsdelikt? Ein Unglück in Olching, im Landkreis Fürstenfeldbruck, entpuppt sich offenbar als vorsätzliche Tat: Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, gab es am vergangenen Donnerstag einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Letzterer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Zunächst ging die Polizei von einem Verkehrsunfall aus, im Laufe der Ermittlungen kam allerdings ein Verdacht auf. Der 33 Jahre alte Autofahrer aus dem Landkreis Dachau ist inzwischen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Was ist passiert?

Am 10. Juli hat der 33-Jährige in Olching erst den Übergang zu einem Geh- und Radweg befahren und dann einen Absperrpfosten umgefahren. Dabei erfasst er einen 57-jährigen Olchinger frontal. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort starb.

Nach dem tödlichem Zusammenstoß wird der Autofahrer erneut auffällig

Beim Autofahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der aber keine Auffälligkeiten zeigte. Sein Führerschein wurde sichergestellt, der Mann aber entlassen. Klar schien zu dem Zeitpunkt nur, dass er sich wegen zahlreicher Verstöße verantworten muss. Doch bereits am Tag darauf wurde der Mann wieder auffällig: In einem Hotel im Gewerbering in Geiselbullach betätigte der 33-Jährige am Vormittag den Feueralarm, wurde einer Angestellten gegenüber verbal ausfällig und wollte das Hotel auch nach Aufforderung durch das Personal nicht verlassen. Im Rahmen des daraufhin anlaufenden Polizeieinsatzes erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand war – und wohl absichtlich auf den 57-jährigen Fußgänger aus Olching zugefahren war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der 33-Jährige im Laufe des vergangenen Wochenendes einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck und der Staatsanwaltschaft dauern an.