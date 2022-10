Autos stoßen zusammen: Drei Verletzte

Drei Personen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Roßtal (Landkreis Fürth) verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich.

Der 75 Jahre alte Fahrer des einen Autos hatte wohl beim Überfahren einer Straße die Vorfahrt missachtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Infolgedessen stieß er am Sonntagabend mit einem anderen Auto zusammen. Daraufhin schleuderten die Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Acker.

Der 75-Jährige konnte das Auto eigenständig verlassen. Seine 74 Jahre alte Ehefrau musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Verletzungen der beiden wurden vor Ort als lebensgefährlich eingestuft. Ein Rettungshubschrauber flog die 74-Jährige in ein Klinikum. Der 75-Jährige und der 27 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

(dpa)