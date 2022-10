Brand zerstört drei Fahrzeuge und greift auf Dachstuhl über

Beim Brand einer Garage und eines Dachstuhls im mittelfränkischen Landkreis Fürth ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden.

Das Feuer brach am Sonntagvormittag in einer Garage im Zirndorfer Ortsteil Wintersdorf aus und griff dann auf das Dach des angrenzenden Hauses über, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen arbeitete demnach ein Bewohner des Gebäudes in der Garage an einem Auto, als plötzlich Flammen aus dem Wagen schlugen. Danach gerieten ein weiteres Fahrzeug und ein Wohnmobil in Brand. Verletzt wurde niemand.

Weil durch die Garage eine Gasleitung verläuft, musste laut Polizei auch die Gasversorgung in dem Gebäude unterbrochen werden.

