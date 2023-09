Unbekannte sprengen Geldautomaten in Mittelfranken

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Mittelfranken gesprengt.

Die Täter hatten den Automaten, der in einem Geschäftsgebäude in Cadolzburg (Landkreis Fürth) stand, am frühen Mittwochmorgen mittels eines noch unbekannten Stoffs gesprengt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Fahndungs- und Spurensicherungsmaßnahmen dauern an. Offen ist, ob die Täter Beute machen konnten. Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Zeugenhinweise.

(dpa)