Landkreis Günzburg: Stau auf der A8 zwischen Leipheim und Günzburg nach Auffahrunfall

Landkreis Günzburg

Stau auf der A8 zwischen Leipheim und Günzburg nach Auffahrunfall

Auf der A8 kommt es in Fahrtrichtung Stuttgart wegen eines Unfalls zu 6,4 Kilometern Stau. Sowohl der Standstreifen als auch der rechte Fahrstreifen sind blockiert.
Von Quirin Hönig
    •
    •
    •
    Wegen eines Auffahrunfalls kommt es auf der A8 zwischen Leipheim und Günzburg zum Stau.
    Wegen eines Auffahrunfalls kommt es auf der A8 zwischen Leipheim und Günzburg zum Stau. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Auf der A8 staut sich am Montagabend nach einem Auffahrunfall zwischen Leipheim und Günzburg der Verkehr. In Fahrtrichtung Stuttgart ist ein Lkw auf einen Pkw aufgefahren, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion mit.

    Der Unfall wurde der Polizei um 18:21 gemeldet. Die rechte Spur und der Standstreifen sind blockiert. Derzeit laufen bereits die Aufräumarbeiten. Laut bayerninfo.de gibt es derzeit einen 6,4 kilometerlangen Stau.

