Sechsstelliger Schaden nach Scheunenbrand geschätzt

Bei einem Scheunenbrand in Rentweinsdorf (Landkreis Haßberge) ist ein geschätzter Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Die Scheune geriet in der Nacht aus zunächst unklarer Ursache in Brand, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach alarmierte ein Bewohner des benachbarten Wohngebäudes die Einsatzkräfte.

Die Scheune, auf der eine Solaranlage installiert war, sei bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die darin gelagerten Traktoren wurden laut dem Sprecher gerettet. Das Wohnhaus wurde den Angaben zufolge evakuiert und vom Löschwasser stark beschädigt. Es sei vorerst nicht mehr zu bewohnen.