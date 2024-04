Autofahrer flüchtet vor Polizei: Wagen stürzt von Brücke

Mit mehr als 160 km/h und ohne Führerschein ist ein Autofahrer in Helmbrechts (Landkreis Hof) vor der Polizei geflüchtet, samt Fahrzeug von einer Brücke gestürzt und zu Fuß weiter geflüchtet.

Nach einer Suchaktion mit Hubschrauber, Suchhunden und Polizeistreifen wurde der 19-Jährige schließlich am Samstagmorgen rund vier Stunden später unverletzt zu Hause angetroffen, wie die Polizei mitteilte.

Eine Polizeistreife hatte am Samstag gegen 1.00 Uhr den polizeibekannten Mann am Steuer des Wagens gesehen und wollte ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen, weil die Beamten wussten, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Zuvor war seine ebenfalls polizeibekannte Mutter aus dem Auto ausgestiegen und dabei erkannt worden. Weil der 19-Jährige das Polizeiauto bemerkt habe, sei er mit Vollgas geflüchtet. An einer abknickenden Vorfahrtstraße verlor er der Polizei zufolge die Kontrolle über das Mietauto. Es durchbrach das Brückengeländer, stürzte rund acht Meter eine Böschung hinunter und blieb auf einer Straße total beschädigt stehen.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Unfallflucht verantworten.

(dpa)