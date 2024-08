Junge stirbt nach Fahrradsturz

Ein Junge ist in Oberfranken nach einem Fahrradsturz gestorben. Er sei am Donnerstagabend gestürzt und gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Dort starb er mehrere Stunden später. Andere Menschen sollen an dem Unfall in Weißdorf (Landkreis Hof) nicht beteiligt gewesen sein, hieß es. Er sei ersten Erkenntnissen zufolge alleine unterwegs gewesen.

