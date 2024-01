Mann fährt mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Ein Autofahrer ist im Landkreis Hof innerorts mit mehr als 105 Stundenkilometern unterwegs gewesen.

Der 30-Jährige sei am Mittwoch auf der Bundesstraße 289 in Schwarzenbach an der Saale geblitzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Erlaubt sei dort höchstens Tempo 50. Ihn erwartet demnach nun eine Strafe von tausend Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot. Insgesamt wurden laut Polizei bei der fünfstündigen Kontrollaktion 33 Fahrzeuge geblitzt.

(dpa)