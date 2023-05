Mann zeigt falschen Führerschein und wird später verhaftet

Die Polizei hat im Landkreis Hof einen 36-jährigen Mann verhaftet, mehrere Stunden zuvor hatte er die Polizisten noch mit einem gefälschten Führerschein getäuscht.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte der Mann in der Nacht auf Samstag zuerst aus seinem Auto heraus einen Fußgänger angepöbelt. Die herbeigerufenen Polizisten rochen Alkohol im Atem des Mannes, ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,94 Promille. Der bulgarische Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Wie sich später herausstellte, war dieser jedoch gefälscht. Dies stellte die Polizei fest, als sie erneut wegen des Mannes gerufen wurde. Denn in den frühen Morgenstunden randalierte der Mann am Haus seiner getrennt lebenden Ehefrau. Mit den echten Personalien konnten die Polizisten feststellen, dass gegen 36-jährigen ein Haftbefehl vorlag.

(dpa)