Landkreis Hof

10:18 Uhr

Wieder Geldautomat gesprengt

Artikel anhören Shape

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag den Geldautomaten einer Sparkasse in Regnitzlosau (Landkreis Hof) in die Luft gejagt.

Der Automat befand sich in einem Container, wie das Landeskriminalamt in München mitteilte. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Auto in Richtung der nahegelegenen Autobahn 93. Ob ein Zusammenhang mit einem geöffneten, aber nicht gesprengten Geldautomaten im rund 40 Kilometer entfernten Lichtenberg besteht, ist nach LKA-Angaben derzeit Teil der Ermittlungen. Bereits am Donnerstag war ein Automat in Wiesau im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth gesprengt worden. PM des LKA (dpa)

Themen folgen