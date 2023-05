200 000 Schaden nach Hausbrand - Bewohnerin verletzt

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Landkreis Kelheim ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Die 71-jährige Bewohnerin des Hauses erlitt bei dem Brand am späten Mittwochabend in Neustadt an der Donau leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochen und griff weiter auf den Dachstuhl über. Die Brandursache war noch unklar.

(dpa)