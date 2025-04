Fahrradfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Ein Fahrradfahrer ist in Niederbayern von einem Auto erfasst worden und gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte der 57-Jährige am Mittwochabend in Abensberg (Landkreis Kelheim) beim Linksabbiegen offenbar ein Vorfahrtsschild missachtet. Der 21 Jahre alte Autofahrer versuchte demnach noch auszuweichen und zu bremsen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern.

Wie die Polizei mitteilte, wurde sofort ein Rettungsdienst verständigt. Dennoch starb der 57 Jahre alte Radfahrer noch am Unfallort. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren.