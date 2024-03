Baum fällt auf Waldarbeiter: Schwer verletzt

Ein Mann ist bei Baumfällarbeiten in Abtswind-Friedrichsberg (Landkreis Kitzingen) von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden.

Der 33-jährige Waldarbeiter hatte am Freitagmorgen einen Baum abgesägt und war dann ein Stück nach hinten getreten, um Abstand zu dem fallenden Baum zu gewinnen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den stürzenden Baum wurde jedoch auch ein danebenstehender Baum erschüttert, der dann ebenfalls umfiel und den Arbeiter unter sich begrub. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an Bein und Schulter in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)