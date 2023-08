Zwei Verkehrsunfälle innerhalb weniger Minuten: Eine Tote

Innerhalb weniger Minuten haben sich auf der Autobahn bei Mainstockheim (Landkreis Kitzingen) zwei Unfälle ereignet - eine Frau kam dabei ums Leben.

Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst ein Auto bei regennasser Fahrbahn auf der Autobahn 3 auf einen davor fahrenden Kleinbus aufgefahren. Dabei wurden vier der acht Insassen in dem Bus und die Unfallverursacherin leicht verletzt.

Nur wenige Minuten später führ ein Auto rund zwei Kilometer hinter der Unfallstelle am Stauende auf einen Lkw auf. Die 45-jährige Beifahrerin des Pkw erlitt dabei schwerste Verletzungen und starb an der Unfallstelle. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war nach den beiden Unfällen in Richtung Nürnberg voll gesperrt.

