Glauber: 22 Millionen Euro für Trinkwassertalsperre

Die Trinkwassertalsperre Mauthaus im Norden Oberfrankens soll mit insgesamt 22 Millionen Euro saniert werden.

Die erste Phase der Arbeiten an der Talsperre sei nun nach drei Jahren abgeschlossen, teilte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Montag bei einem Ortstermin mit. Im Frühjahr 2020 waren an der Trinkwassertalsperre nahe der Gemeinde Nordhalben (Landkreis Kronach) Rohrleitungen beschädigt worden.

Die Talsperre liegt nur wenige Kilometer von der Landesgrenze zu Thüringen entfernt und wird auch Ködeltalsperre genannt. Sie spielt eine wichtige Rolle für die Wasserversorgung Oberfrankens. Nach Angaben des Umweltministeriums werden pro Jahr rund zwölf Milliarden Liter Wasser aus der Ködeltalsperre entnommen und 400.000 Haushalte mit Wasser versorgt.

(dpa)