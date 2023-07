56-Jähriger tot in Biogasanlage gefunden

Ein 56-Jähriger ist in Niederbayern tot in einer Biogasanlage gefunden worden.

Ein Arbeitskollege habe den Mann am Mittwoch leblos in einem Schacht der Anlage in Pfeffenhausen (Landkreis Landshut) gefunden und einen Notruf abgesetzt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen.

Die Ermittlungen zum Todesfall laufen. Den Angaben nach gab es zunächst keine Hinweise auf eine Gewalttat oder eine Beteiligung anderer an dem Vorfall. Es sei von einem Unfall auszugehen.

(dpa)