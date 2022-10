Fußgänger bei Unfall in Niederbayern getötet

Bei einem Unfall in Niederbayern ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden und gestorben.

Nach Angaben der Polizei war der 74 Jahre alte Mann am Sonntag mit seinem Hund am Fahrbahnrand einer Landstraße bei Wurmsham (Landkreis Landshut) unterwegs. Hinter einer Kuppe lief das angeleinte Tier auf die Straße. Als der Senior die Fahrbahn betrat, erfasste ihn ein 22-jähriger Pkw-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 74-Jährige in ein Feld geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Der Autofahrer erlitt einen Schock, sein Beifahrer blieb unverletzt.

(dpa)