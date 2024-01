Auto überschlägt sich bei Glatteis auf A73: drei Verletzte

In Oberfranken hat ein Autofahrer auf glatter Straße einen Unfall verursacht. Die Polizei musste die Autobahn A73 in Richtung Erlangen sperren.

Bei einem Glatteis-Unfall auf der Autobahn 73 im Landkreis Lichtenfels in Oberfranken sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verlor ein 40 Jahre alter Fahrer am Freitagabend aufgrund von Glätte bei Bad Staffelstein die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, die 49 und 34 Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die A73 war während der Bergungsarbeiten in Richtung Erlangen gesperrt.

(dpa)