Ultraleichtflugzeug gerät bei Notlandung auf Bundesstraße

Bei einer gescheiterten Notlandung ist ein Ultraleichtflugzeug im Landkreis Lindau über die Bundesstraße 12 und den angrenzenden Radweg gerollt.

Die Tragfläche prallte bei dem Unfall in Weißensberg am Donnerstagabend gegen ein Verkehrsschild und die Maschine drehte sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 57 Jahre alte Pilot wollte demnach wegen Motorproblemen auf dem Flugplatz Wildberg notlanden. Den Angaben zufolge setzte er jedoch zu schnell auf die Landebahn auf und konnte nicht mehr bremsen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt geschätzt 35.000 Euro.

(dpa)