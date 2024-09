15 Verletzte und hoher sechsstelliger Schaden bei Hausbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) sind 15 Menschen leicht verletzt worden und es ist ein geschätzter Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Eine Terrasse und die dazugehörige Wohnung im Erdgeschoss hätten am Sonntag gebrannt, teilte ein Polizeisprecher mit. Die meisten Bewohner hätten sich ins Freie gerettet, einige seien von der Feuerwehr herausgebracht worden. 15 Menschen erlitten den Angaben nach eine Rauchvergiftung, sieben wurden demnach in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.