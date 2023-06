Nach Auseinandersetzung steht Lagerhalle in Flammen

Unter noch rätselhaften Umständen sind im Landkreis Miltenberg in Unterfranken am Donnerstag zwei Männer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, gerieten sie am Nachmittag in Kleinheubach in Streit, einer von ihnen wurde bei der Auseinandersetzung verletzt.

Der andere flüchtete in eine Lagerhalle, die wenig später in Flammen stand. Der 59-Jährige sei beim Verlassen der brennenden Halle von der Polizei festgenommen worden, teilte ein Sprecher mit. Bei dem Brand wurde er ebenfalls verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Kripo Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen, geprüft wird unter anderem, ob die Halle durch Brandstiftung Feuer fing. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

(dpa)