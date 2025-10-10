Icon Menü
Landkreis Miltenberg: Taucher finden Raketenmotor an Schleuse

Landkreis Miltenberg

Taucher finden Raketenmotor an Schleuse

Taucher steigen für die Kontrolle einer Schleuse ins Wasser. Bei ihrem Tauchgang finden sie einen verdächtigen Gegenstand.
Von dpa
    Nach ihrem Fund rufen die Taucher die Polizei. (Symbolbild)
    Nach ihrem Fund rufen die Taucher die Polizei. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Bei einer Inspektion an einer Schleuse im Landkreis Miltenberg haben Taucher einen Raketenmotor aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Weil die Taucher zunächst davon ausgingen, dass es sich um eine Granate handeln könnte, wurde der Schiffsverkehr auf dem Main bei Klingenberg gestoppt, wie die Polizei mitteilte. Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamts konnten am Donnerstag schnell Entwarnung geben.

    Der ungefährliche Motor einer Panzerfaustrakete aus dem Zweiten Weltkrieg sei geborgen und der Fluss nach rund 20 Minuten wieder freigegeben worden, hieß es. Die Taucher waren zu einer routinemäßigen Inspektion der Schleuse ins Wasser gestiegen.

