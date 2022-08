Tochter soll Mutter getötet haben: Hintergründe unklar

Eine Frau soll in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) ihre 82 Jahre alte Mutter getötet haben.

Die Verdächtige kam wegen Totschlagsverdachts in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Dienstag mitteilten. Familienangehörige hatten die 82-Jährige am Montag tot in ihrer Wohnung entdeckt.

Auch deren Tochter war dort, allerdings nicht ansprechbar. Nach ersten Ermittlungen könnte die offenbar psychisch erheblich belastete Frau für den Tod der 82-Jährigen verantwortlich sein. Die Verdächtige soll zudem versucht haben, sich das Leben zu nehmen - sie kam verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Einzelheiten etwa zu den familiären Hintergründen waren zunächst unklar.

(dpa)