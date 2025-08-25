Das Navi führte ihn in den Wald: Busfahrer bleibt mitten in der Nacht im Wald stecken

In der Nacht von Freitag auf Samstag des vergangenen Wochenendes ist ein Busfahrer in einem Waldstück bei Schwindegg im Landkreis Mühldorf am Inn stecken geblieben. Zunächst berichtete die Passauer Neue Presse (PNP) über den Fall. Durch den unfreiwilligen Ausflug entstanden Schäden an Bus und Wald.

Bus bleibt in Wald stecken: Das ist passiert

Laut Informationen der PNP befand sich der Busfahrer auf einer Überführungsfahrt, transportierte das Fahrzeug also lediglich von einem Standort zu einem anderen. Passagiere befanden sich demnach nicht im Bus. Der Mann gab an, dass er eine Autobahnausfahrt verpasst gehabt hatte. Sein Navi berechnete eine alternative Route – und diese führte durch ein Waldstück.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei das Navi wohl auf Pkws ausgelegt gewesen. Solche hätten die neu berechnete Route durchaus befahren können. Der Gelenkbus hingegen war zu schwer für den weichen Untergrund und blieb auf dem Waldstück stecken. Kurz vor Mitternacht kontaktierte der Busfahrer die Polizei.

Zunächst mussten die Beamten den Mann und sein Fahrzeug orten, um herauszufinden, wo genau sie sich im Wald befanden. Nachdem dies gelungen war, informierte der Fahrer den Besitzer des Busses sowie den Waldbesitzer.

Icon vergrößern Die Polizei fand Fahrer und Bus gegen Mitternacht in einem Waldstück bei Schwindegg. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Polizei fand Fahrer und Bus gegen Mitternacht in einem Waldstück bei Schwindegg. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

Navi lotst Bus in Wald: Waldbesitzer schleppt Gelenkbus ab

Bereits am Samstag schleppte der betroffene Waldbesitzer den Gelenkbus aus dem Waldstück. Auf Nachfrage bei der Polizei bestätigte diese, dass der Bus aufgrund der Waldfahrt zerkratzt und eine Scheibe kaputt war. Wie hoch der Schaden am Bus genau ist, wird aktuell noch ermittelt. Für den Waldbesitzer sei ein Schaden in Höhe von 1500 Euro entstanden, so die Polizei.

Laut PNP sei der Bus Teil des Schienenersatzverkehrs der Deutschen Bahn zwischen Mühldorf und München, gehöre aber zu einem privaten Verkehrsunternehmen. Schienenersatzverkehr kommt aktuell in Bayern häufig zum Einsatz, da die Deutsche Bahn einige Sanierungsprojekte durchführt.