70-Jähriger nach Fahrradsturz gestorben

Nach einem Sturz mit seinem Pedelec-Fahrrad ist ein 70-Jähriger im Landkreis München gestorben.

Ursache des Unfalls in Haar bei München sei vermutlich ein Herzinfarkt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zeugen hatten den Angaben nach den Sturz am Montagnachmittag beobachtet. Der Rettungsdienst habe den Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später gestorben sei.

