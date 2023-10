Kleintransporter erfasst 79-Jährige: Seniorin stirbt

Eine 79-Jährige ist auf einer verkehrsberuhigten Straße in Unterhaching bei München von einem Kleintransporter erfasst worden und gestorben.

Der 23-jährige Fahrer sei vor dem Unfall rückwärts gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Passanten leisteten Erste Hilfe, die kurz darauf vom Rettungsdienst übernommen wurde. Dennoch starb die 79-Jährige am Montag an der Unfallstelle. Der 23-Jährige erlitt einen Schock. Ein Sachverständiger sollte nun ein Gutachten durchführen.

(dpa)