Verwirrte Frau lässt mehrere Pferde frei

Eine Frau hat mehrere Pferde aus einem Stall im Landkreis München befreit und sich danach selbst bei der Polizei gemeldet.

Die 55-Jährige habe über den Polizeinotruf in der Nacht zu Mittwoch mitgeteilt, 30 Pferde eines Pferdehofes in Sauerlach freigelassen zu haben, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Mittwoch mit.

Daraufhin rückten demnach mehrere Streifen an, um zu verhindern, dass Verkehrsteilnehmer oder Pferde gefährdet werden. Vor Ort stellte sich den Angaben zufolge jedoch heraus, dass lediglich vier Pferde entkommen waren. Die restlichen Tiere befanden sich noch in den Stallungen.

Die Frau konnte laut Polizei keine schlüssigen Angaben zu ihrem Verhalten machen und wirkte psychisch auffällig. Die Frau wurde in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht. Gegen sie wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Die vier Pferde konnten nach kurzer Zeit durch die Einsatzkräfte eingefangen werden. Eines der Tiere hatte sich eine Verletzung am Huf zugezogen.

