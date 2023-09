Ausgebrochener Nandu von Jäger getötet

Ein ausgebrochener Nandu ist bei Neu-Ulm von einem Jäger getötet worden.

Der Laufvogel war zuvor aus seinem Gehege entkommen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Zeugen meldeten das freilaufende Tier demnach am Sonntagabend an einer Straße zwischen Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) und Biberach. Dem Eigentümer des Vogels sowie drei Polizeistreifen und einem Jäger sei es nicht gelungen, das Tier zu fangen. Da eine konkrete Gefahr für den Verkehr bestanden habe, wurde der Nandu in Absprache mit dem Eigentümer des Tieres vom Jäger erschossen.

(dpa)