Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Schwaben bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Er musste am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Fahrer des Autos wurde ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten auf einer Kreuzung bei Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm), die Unfallursache ist bislang unklar.

(dpa)